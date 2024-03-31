اليوم الـ 177.. شهداء ومفقودون في غارات عنيفة على مخيمات وسط قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ177 لحرب "الإبادة الجماعية"، تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وشهدت الساعات الماضية ارتكاب الاحتلال عددًا من المجازر، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.

يأتي ذلك، في وقت قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية مناطق النازحين شمال غربي مدينة خانيونس، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح، بالتزامن مع غارات الاحتلال على المناطق الجنوبية من المدينة الواقعة وسط قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وفقدان عدد آخر، ووقوع عدة إصابات بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل وسط مخيم المغازي في قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عددًا من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وعاودت آليات الاحتلال التوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف مواصي القرارة الساحلية بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

ومساء أمس السبت، استشهد 12 مواطنًا وأصيب آخرون، إثر قصف للاحتلال عند دوار الكويت بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها، ونيران الأسلحة الرشاشة تجاه عشرات المواطنين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 12 مواطنًا وإصابة 30 آخرين على الأقل.

وذكر الشهود أن الشهداء والجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية والمواطنين من نقلهم بشكل كامل، وأن هناك أشخاص ما زالوا مستلقين على الأرض.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75190 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدًا، و98 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.