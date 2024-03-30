مظاهرات حاشدة بـ "تل أبيب" تطالب بسقوط نتنياهو وإبرام صفقة تبادل فورية

غزة - فلسطين أون لاين

يتظاهر الآلاف من المستوطنين، مساء اليوم السبت، في شوارع "تل أبيب" تطالب بسقوط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحمله الفشل في استعادة الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية،، أن "آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب ويطالبون بالإطاحة بحكومة نتنياهو، يطالبون بإبرام صفقة تبادل فورية ويغلقون عدة شوارع حيوية في تل أبيب، وسط مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية".

وتشارك في الاحتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانًا قالت فيه إن "نتنياهو هو العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائنا".

وأضاف البيان: "سلوك نتنياهو جريمة، وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته، فلن نرى أولادنا. من الآن سنطالب بإسقاط نتنياهو، وسنحتج للإطاحة به".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن أهالي الأسرى الإسرائيليين قولهم: "ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم"

وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم".

وترى شرائح "إسرائيلية"، أن نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ويهدف لإطالة أمد الحرب خوفًا من المساءلة وانهيار مستقبله السياسي