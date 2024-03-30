غزة.. أكثر من 107 مرضى تحاصرهم قوات "إسرائيلية" في مجمع الشفاء

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 107 مرضى تحاصرهم قوات إسرائيلية في أحد مباني مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة يعيشون في ظروف غير إنسانية.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صحافي، اليوم السبت، "بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، لا يزال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية يعيشون في ظروف غير إنسانية، دون ماء وكهرباء ودواء".

وأضافت: "من المرضى هناك 30 مقعدًا، بالإضافة إلى وجود 60 من الطواقم الطبية".

وتابعت: "منع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية".

وحذرت الوزارة، من "خطورة فقدان حياة المرضى في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشونها".

لليوم الثاني عشر، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ اعتقالات واسعة بصفوف النازحين، ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، مما خلف عشرات القتلى والجرحى.

من جهته، قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف، إن مئات من المحتجزين داخل مجمع الشفاء يتعرضون للتنكيل والمهانة من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف معروف أن الاحتلال يرتكب مجزرة بمجمع الشفاء الطبي منذ 12يومًا، وأن عدوانه يشمل كامل المنطقة المحيطة بالمجمع.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، تم خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية ومولد الكهرباء.