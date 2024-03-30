فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هوس المعبد الثالث يصل "الكونغرس"

مظاهرات حاشدة بـ "تل أبيب" تطالب بسقوط نتنياهو وإبرام صفقة تبادل فورية

غزة.. أكثر من 107 مرضى تحاصرهم قوات "إسرائيلية" في مجمع الشفاء

70 ألفًا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

حماس: إرسال أسلحة أميركية لـ "إسرائيل" يؤكد الشراكة الكاملة في حرب غزة

أمن السلطة يعتقل صحفيًا في نابلس خلال مسيرة خرجت نصرةً لغزة

في إحدى مستوطنات الضفة.. خمس "بقرات حُمر" ومخططات لبناء "الهيكل الثالث" المزعوم

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال حوسان غرب بيت لحم

الفصائل الفلسطينية: تشكيل قوة دولية أو عربية لقطاع غزة هو حديث "وهم" و"سراب"

"في طريقهم للموت".. الصحة العالمية: ثمة حاجة ماسة لإجلاء نحو 9 آلاف مريض خارج قطاع غزة

دون طعام ولا كهرباء

غزة.. أكثر من 107 مرضى تحاصرهم قوات "إسرائيلية" في مجمع الشفاء

30 مارس 2024 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
...
1731.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 107 مرضى تحاصرهم قوات إسرائيلية في أحد مباني مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة يعيشون في ظروف غير إنسانية.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صحافي، اليوم السبت،  "بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، لا يزال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية يعيشون في ظروف غير إنسانية، دون ماء وكهرباء ودواء".

وأضافت: "من المرضى هناك 30 مقعدًا، بالإضافة إلى وجود 60 من الطواقم الطبية".

وتابعت: "منع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية".

وحذرت الوزارة، من "خطورة فقدان حياة المرضى في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشونها".

لليوم الثاني عشر، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ اعتقالات واسعة بصفوف النازحين، ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، مما خلف عشرات القتلى والجرحى.

من جهته، قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف، إن مئات من المحتجزين داخل مجمع الشفاء يتعرضون للتنكيل والمهانة من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف معروف أن الاحتلال يرتكب مجزرة بمجمع الشفاء الطبي منذ 12يومًا، وأن عدوانه يشمل كامل المنطقة المحيطة بالمجمع.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، تم خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية ومولد الكهرباء.

#غزة #مجمع الشفاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة