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حماس: إرسال أسلحة أميركية لـ "إسرائيل" يؤكد الشراكة الكاملة في حرب غزة

30 مارس 2024 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنّ موافقة الإدارة الأميركية على إرسال شحنات أسلحة جديدة إلى "إسرائيل" يؤكد "الشراكة الكاملة في حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقالت الحركة، في بيان نشرته على منصة تلغرام: "ندين بشدّة عزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إرسال شحنات جديدة من الأسلحة تتضمّن قذائف وطائرات حربية، إلى الكيان الصهيوني المجرم".

وأضاف البيان: "ذلك يؤكّد الشراكة الكاملة لهذه الإدارة في حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع: "إصرار إدارة الرئيس بايدن على موقفها المنحاز والداعم سياسيًا وعسكريًا بلا حدود، للاحتلال وسياساته الفاشية، التي تسعى لإبادة شعبنا وتهجيره عن أرضه يؤكّد كذب المواقف الأميركية حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، والكارثة التي تسببت بها آلة القتل الصهيونية".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بضرورة فرض حظر كامل على توريد السلاح للكيان الصهيوني المجرم، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف العدوان، وصولاً إلى محاسبة الاحتلال وقادته على ما اقترفوه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية".

#غزة

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