مدن وعواصم أوروبية تتضامن مع غزة وتحيي يوم الأرض

غزة - فلسطين أون لاين

نشر المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام، اليوم السبت، مشاهد توثق خروج المئات في مظاهرات بمدن وعواصم أوروبية تضامنًا مع قطاع غزة وإحياء لذكرى يوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون سنويًا في مثل هذا اليوم.

وأظهرت المشاهد خروج المئات في مظاهرات ووقفات احتجاجية وسط العاصمة الألمانية برلين والعاصمة الفرنسية باريس والعاصمة الدانماركية كوبنهاغن والعاصمة الهولندية أمستردام والعاصمة البريطانية لندن ومدينة هيلسينبوري السويدية.

ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية وشعارات تندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما نددوا باستهداف المدنيين وطالبوا بفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.

ويوافق اليوم، الذكرى الـ48 ليوم الأرض الذي جاء بعد هبة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، ضد سياسات الاقتلاع والتهويد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

واكتسب يوم الأرض أهمية كبيرة لدى الفلسطينيين، كونه أول صدام يحدث بين الجماهير الفلسطينية داخل "إسرائيل"، وسلطات الاحتلال، وفق مراقبين.

وتعود أحداث يوم الأرض، الذي يحييه الفلسطينيون بسلسلة فعاليات، إلى 30 آذار/ مارس عام 1976، عندما هب فلسطينيو الداخل، ضد استيلاء الاحتلال على نحو 21 ألف دونم من أراضي القرى الفلسطينية بمنطقة الجليل، ومنها عرابة، سخنين، دير حنا، عرب السواعد، وغيرها، لصالح إقامة المزيد من المستوطنات، في إطار خطة "تهويد الجليل".

وأعلن الفلسطينيون في ذلك اليوم الإضراب العام، فحاول الاحتلال كسره بالقوة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.



المصدر / وكالات