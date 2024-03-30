عبد الرحمن صايمة .. المواساة تحولت لتشييع

تحت مرأى زوجته وطفله "علي" (10 سنوات) الذي يراقبه من بعد عشرات الأمتار، ذهب عبد الرحمن صايمة لتعزية صديقه من عائلة النباهين الذين استشهد عدد منهم في قصف إسرائيلي، وعادوا قبل يومين من 14 مارس/ آذار 2024 بعد أن استصلحوا جزءًا من البيت وقرروا العيش في ظل ذكرياتهم وبين الركام والحطام.

لم تمر سوى دقائق والطفل وأمه يراقبانه، والهدوء يخيم على الحارة الواقعة بمحافظة خان يونس، حتى اهتزت البيوت وارتجت جدرانها وتكسرت النوافذ، وحجبت سحابة دخان تصاعدت من منزل "النباهين" الرؤية وافترش دخانها المنازل المجاورة.

"بعد الاستهداف بدقائق اتضحت الرؤية، ووجدنا كل آل النباهين أشلاء متناثرة على البيوت المجاورة، كان عبد الرحمن في حال خطرة سمعت صوت شهقاته الأخيرة أمامي عيني، واستمر طفله "علي" بسؤالي: بابا عايش؟ صح بتنفس" رأفة بقلب الطفل ودموعه المتناثرة على وجنتيه أخفى الشاب محمد خلف الذي يسعى والده جزءً من الحقيقة: "والدك بخير".

ذهب صايمة لتعزية صديقه من عائلة النباهين، فتحولت المواساة إلى مراسم تشييع؛ وبقي "علي" ينتظر عودة والده من المشفى، لتكتمل الصدمة بعد جثمانه مسجى بدمائه بعدما أصابته شظية من شظايا الصواريخ التي انهالت على ما تبقى من البيت المقصوف.

في 1 فبراير، شباط 2024، نشر عبد الرحمن منشورا يعزي فيه صديقه الصحفي هيثم نباهين في استشهاد طفليه محمد وليان وشقيقته في قصف إسرائيلي، ولم يدر أنه سيكون شهيدا هو وصديقه بعد شهر ونصف الشهر لينعاه أصدقاؤه، فكتب صديقه زقوت في نعيه له عبر صفحته على "فيسبوك": كيف لي لملمة الكلمات وترتيبها لأنعى إليكم أنظف وأظهر شاب عرفته في حياتي، شجعني على تأسيس القناة، ملتزما بصلاته".

عمل عبد الرحمن صايمة في شركة مشارق للإنتاج الإعلامي كمصور فيديو، وانتقل للعمل الحر مع مؤسسات إعلامية وشركات متنوعة، وكان صاحب طموح كبير، وهو من مواليد السعودية ثم جاء لغزة ليعيش فوق ترابها، متزوج ولديه أربعة أطفال بينهم توأمٌ تجرعوا قسوة مشهد رحيله شهيدًا وهو يجلس بينهم.

يقول صديقه صهيب أبو حسنة عنه "هو شخص هادئ جدا، وصديق حقيقي لكل من عرفه سهل التعامل، وفي مواقفه تجده رجلا بكل معنى الكلمة، هدوئه يجعل أي شخص يحب التعامل معه، أي شخص من أصدقائه كان يحب الحديث معه، لأنه يحب الاستماع أكثر من الكلام".

وأضاف "كان بارا بوالديه، فقبل وفاة أمه هو الذي كان يعمل ويرافق أمه بالمشفى وينام عندها، وكان عزيز النفس عندما أعرض عليه إن كان بحاجة للمساعدة، لأنه لا يطلب شيئا من أحد".

عن حبه لمهنته، وصفه أبو حسنة بأنه "مصور مبدع بكل معنى الكلمة"، فكان لديه شغف للتصوير عايشه صديقه "عملت معه، وكنت أحب أن أحضره في كل عملي وكان حريصا على إعداد تكليفاته بسرعة وعلى أكمل وجه".

ولم ينحصر شغف عبد الرحمن في مجال التصوير فقط، بل امتد شغفه لعالم كرة القدم ومشاهدة المباريات، فكان يتابع المباريات والتحليل ويثقف نفسه في الرياض، كذلك كان منغمسا في كل شيء حوله يحب الفن والسينما، مقبلا على الحياة، مرتبطا بقضيته الوطنية الفلسطينية.

عام 2018، اكتشف عبد الرحمن أن صديقه معتصم زقوت يملك مهارات في الكتابة والإلقاء، فعرض عليه إنشاء قناة على "يوتيوب".

لم تكن الفكرة التي لمعت في ذهن عبد الرحمن وأعجبت صديقه، كل شيء بل تجاوز الأمر ذلك، يستذكر زقوت: "تكفل بتصوير الحلقات ومونتاجها بدون أي مقابل، حتى أنه علمني بعض الأشياء الفنية والإخراجية وقدم لي استشارات في أنواع الحلقات التي يمكنني تصويرها".

تنقله الذاكرة لتلك البداية "عندما بدأت التصوير واجهت تحديا، فوقف بجانبي وكان يصورني ويختار الاستديو اللازم لتصوير الحلقة ويرفض الحصول على مقابل مادي، وتفاجأت أن هذا الأسلوب لم يستخدمه معي فقط بل مع أي شخص يريد بدء مشروعه، وكان خدوما مع الناس يقدم أي مساعدة دون أي مقابل".

وأردف "كان يشعر أن لديه مسؤولية أخلاقية وكرم من ربنا لا يبخل به على الآخرين".

المصدر / فلسطين أون لاين