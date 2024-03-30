 تراجع أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق جنوب قطاع غزة

خان يونس/ محمد أبو شحمة:

سادت حالة من الارتياح بين صفوف المواطنين بعد تراجع أسعار السلع الأساسية وتوفرها بالأسواق، خاصة اللحوم والدواجن المجمدة، والسكر، والدقيق، والأرز، والزيت النباتي، وتوقف حالة الغلاء الجنونية.

وأكد مواطنون في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين أون لاين" توفر كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في الأسواق وبأسعار قريبة من التي كانت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبجودة جيدة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق، وهو ما تسبب في حالة سخط كبيرة بين المواطنين، مع عدم توفر العديد منها، إضافة إلى تحكم تجار بالأسعار.

وفي سوق مدينة رفح، يؤكد عثمان عيسى تراجع أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية في الأسواق، خاصة الدواجن واللحوم المجمدة، والسكر، والدقيق، والزيت النباتي، والأرز، والبسكويت، والحليب.

ويقول: "تراجع سعر الدجاجة صاحبة وزن الكيلو ومئة جرام من 80 شيكل إلى 27 شيكل مع توفرها بشكل كبير في الأسواق، وكذلك كيلو اللحمة المجمدة من 90 شيكل إلى 35 شيكل للكيلو الواحد، وكيلو السكر من 80 شيكل إلى 9 شيكل، وكيلو الأرز من 50 إلى 15 شيكل"

ويضيف: "الدقيق تراجع أيضا بشكل كبير حيث وصل سعر الشوال وزن 25 كيلو إلى 25 شيكل من 100 شيكل، والزيت النباتي يباع اللتر الواحد بـ10 شيكل بدلًا من 22 شيكل، والحليب اللتر الواحد بـ7 شيكل بدلًا من 14 شيكل".

ويوضح أن الناس في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وعدم وجود عمل وتوقف الدخل عن الكثير من فئات سكان قطاع غزة، يجب مواصلة خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، وتجار الحروب.

كما يوضح رب الأسرة، عائد جمعة، أن الأسعار في الأسواق تراجعت بشكل كبير، وهو أحدث حالة من الارتياح لدى الكثير من الناس.

ويقول جمعة لـ"فلسطين:" "من شهور طويلة لم نشتري الدجاج ولكن خلال الأيام الماضية اشترينا دجاج مجمدة أكثر من مرة في الأسبوع بسبب تراجع أسعاره بشكل كبير".

ويشير إلى أن الناس تأمل استمرار تراجع الأسعار وتوقف الغلاء في بعض السلع الأخرى والخضروات، والفواكه، وتوفر الغاز للناس وإعطائهم أولوية على أصحاب السيارات والمركبات الأخرى.

وفي وسط السوق، ينادي البائع محمود أبو عودة بصوت عالِ على الدواجن وانخفاض سعرها، ووصول الواحدة منها إلى 27 شيكل بعد إن كانت 80 شيكل.

ويقول أبو عودة لـ"فلسطين": "الأسعار تراجعت بشكل كبير بالأيام الماضية خاصة الدواجن المجمدة التي دخلت الأسواق بكميات كبيرة من معبر رفح البري، واللحوم المجمدة أيضا".

ويوضح أن هناك طلب جيد على شراء الدواجن من الناس خاصة بعد فترة طويلة من عدم توفرها بكميات كبيرة وارتفاع أسعارها بشكل جنوني بسبب عدم وجود عرض عليها في الأسواق.

المصدر / فلسطين أون لاين