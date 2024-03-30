موقعةً أفراداها بين قتيل وجريح.. القسام تستهدف دبابة "ميركافاه" في خان يونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف دبابة ميركافاه، جنوبي قطاع غزة، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت “القسام” في بلاغ عسكري، اليوم السبت، "بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال، أكدوا استهداف دبابة لجيش الاحتلال من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط 3 مروحيات لإخلائهم في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأمس الجمعة، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي له من وحدة "إيغوز" بكتيبة الكوماندوز وإصابة 16 آخرين من الوحدة نفسها بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 61 جنديًا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي، وإصابة 3160 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب 1523 منهم أصيبوا خلال الهجوم البري.