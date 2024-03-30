الخلاف بين أمريكا و"إسرائيل".. تسريبات "إعلامية" تكشف كذبة "نيسان" المبكرة

كشفت صحيفة واشنطن بوست، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة، أمرت بإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى الاحتلال، رغم تصريحاتها العلنية بخلافات قائمة مع الاحتلال تتعلق بالهجوم العسكري على رفح.

وذكرت الصحيفة أن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة إم.كيه84 ألفي رطل و500 قنبلة إم.كيه82 خمسئة رطل.

وأكدت أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إنه لا يمكن استجداء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للتوقف عن قصف المدنيين في غزة وفي اليوم التالي نرسل له آلاف القنابل، مضيفا بأن على واشنطن إنهاء التواطؤ وأنه من المقزز أن يتم تزويد الاحتلال بقنابل يمكنها أن تسوي المباني بالأرض.

أما السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، فقد قال: "إدارة بايدن لا تدرك التناقض بين أقوالها وأفعالها بشأن إرسال سلاح للاحتلال".

وأضاف هولن: "إدارة بايدن ترسل مزيداً من القنابل إلى نتنياهو بينما يتجاهل مطالبها بشأن رفح والمساعدات".

ومنذ بدء الحرب التدميرية على قطاع غزة، تعهّدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم أسلحة ومساعدات لـ"إسرائيل" قيمتها 14.3 مليار دولار (بحاجة لموافقة الكونغرس) إلى جانب المساعدات السنوية التقليدية بقيمة 3.4 مليار دولار.