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في الذكرى الـ 48 ليوم الأرض..

حماس تدعو جماهير شعبنا إلى تعزيز أشكال المقاومة وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني

30 مارس 2024 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في الذكرى الـ 48 ليوم الأرض، إن " طوفان الأقصى امتدادٌ لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرض والمقدسات حتى انتزاع حقوقنا المشروعة وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة".

وأشادت حركة حماس، في بيان صحفي، اليوم السبت، ببسالة وبطولة وبأس المقاومة المظفرة، والملحمة الأسطورية التي يصنعها شعبنا في قطاع غزَّة، في معركة طوفان الأقصى.

وحيّت جماهير شعبنا في الضفة والمرابطين في القدس والأقصى، وفي أرضنا المحتلة عام ٤٨، وفي مخيمات اللجوء والشتات، داعيةً إياهم إلى مزيد من التلاحم وتعزيز كل أشكال المقاومة وتصعيد الاشتباك مع هذا العدو في ختام شهر رمضان المبارك.

ودعت حماس جماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد كل أشكال التضامن والتأييد لأهلنا في قطاع غزَّة العزَّة، وفضح جرائم العدو وإرهابه النازي، والضغط بكل الوسائل لوقف هذه الحرب العدوانية، والوقوف مع قضية شعبنا العادلة ونضاله المشروع، في مواجهة أخطر وأطول احتلال إحلالي مستمر في العالم، والعمل بكل الوسائل وعلى كافة الأصعدة على عزل هذا الكيان العنصري الفاشي، وتجريمه ومحاكمة قادته، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال لأرضنا المحتلة.

#يوم الأرض #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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