انتهاكات "متصاعدة".. اعتقالات وإصابات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملات اقتحام ومداهمة لمدن الضفة الغربية، تخللها سلسلة اعتقالات واعتداءات للشبان.

في طوباس، اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، صباح اليوم، مدينة طوباس، وحاصرت منزلًا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

وأفادت مصادر صحفية باندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص بشكل كثيف تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بجراح بالرصاص الحي وتم نقله للمستشفى.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين واعتقلت ثلاثة شبان هم: سعيد ناصر دراغمة وعلي العريان والجريح أوس أبو شملة.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي المدينة، وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة، وتصدّي مسلح من قبل المقاومة الفلسطينية.

وقالت وحدة الهندسة التابعة للمقاومة في قباطية: "تمكنا من إيقاع عدد من الآليات بكمين محكم وأمطرناها بوابل من العبوات الناسفة والمتفجرة ولا زلنا نتصدى للآليات بكل قوة واقتدار".

وأكدت مصادر محلية أن قوات خاصة تسللت من جيش الاحتلال بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية، وسط إطلاق الجنود نار كثيف تجاه المواطنين، ما أدّى إلى استشهاد طفل وإصابة شابين أحدهما بجراح خطيرة.

وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين، استشهاد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عامًا)، عقب إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين، واعتقلت المواطن سامر زكارنة ونجله محمد، والمواطن سامي زكارنة، وعلاء الحثناوي، ومحمد نزال.

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال المدخل الشرقي لمدينة أريحا، وتمركزت في وسطها، وانسحبت منه دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز باتجاه الشبان.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في البلدة، ما أدّى إلى إصابة طفل (13 عامًا) بشظايا الرصاص الحي في رقبته، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق قنابل الغاز السام.