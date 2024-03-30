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استشهاد طفل وإصابة شابين برصاص الاحتلال في جنين

30 مارس 2024 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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استشهد الطفل معتصم أبو عابد، متأثرًا بإصابته الخطيرة جرّاء إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الرصاص تجاهه، خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين، فجر اليوم.

وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد: استشهاد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في قباطية.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.

كما تسللت قوات خاصة من جيش الاحتلال بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية، واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة في البلدة وتصدى لهم المقاومون بالعبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة.

 وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطيرة.

#جنين #الحرب على غزة #الضفة الغربية #طوفان الأقصى

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