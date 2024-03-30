في يومها الـ 176.. أبرز التطورات لحرب "الإبـادة الجماعية" في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا يومها الـ 176 على التوالي، مرتكبًا فيها أبشع المجازر والجرائم الدامية، وضاربًا في عرض الحائط كل قوانين حقوق الإنسان وأوامر محكمة العدل الدولية، وقرار مجبس الأمن الدولي الداعي بوقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 82 شهيدًا و 98 إصابةً.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32705 شهيدًا، و 75190 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة، بالتزامن مع مواصلة اقتحام وحصار المجمع لليوم الثالث عشر تواليًا.

وأُصيب 7 مواطنين جرّاء استهداف الاحتلال تجمعًا للأهالي قرب دوار الكويت بغزة. كما واصلت طائرات الاحتلال إطلاق نيرانها صوب المناطق الغربية لمدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، ظهر اليوم، عدة مناطق جنوب حي الزيتون شرق غزة.

في النصيرات، استهدف طيران الاحتلال عدة مناطق غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، غارة جديدة على مدينة الأسرى وسط قطاع غزة

في خان يونس، أُصيب عدد من المواطنين جرّاء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاههم غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني شهيدين لمستشفى غزة الأوروبي إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.



التطورات منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم



وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم السبت، فقد ارتقى عشرات الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال عدة مناطق متفرقة في غزة.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع في المناطق الشرقية للمدينة. بالتزامن مع استهداف طائرات الاحتلال مناطق محيط صوفا شرق رفح.

في خان يونس، شن طيران الاحتلال الحربي، صباح اليوم، حزامًا ناريًا في خزاعة شرقي خانيونس.

كما نسف الاحتلال مبان سكنية في محيط مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس.

في دير البلح، استهدف طيران الاحتلال الحربي عد مناطق في محيط جسر وادي غزة شمالي دير البلح.

في المغراقة، شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة

في غزة، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق جنوب مدينة غزة.

كما أُصيب 8 مواطنين جراء استهداف الاحتلال مجموعة الأهالي الذين كانوا ينتظرون المساعدات على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق غزة.

ولليوم الثالث عشر على التوالي، يواصل الاحتلال الصهيوني اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي لجميع المناطق المحيطة بالمجمع.