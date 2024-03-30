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في اليوم الـ 176.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

30 مارس 2024 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية  التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا يومها الـ 176 على التوالي، مرتكبًا فيها أبشع المجازر والجرائم الدامية، وضاربًا في عرض الحائط كل قوانين حقوق الإنسان وأوامر محكمة العدل الدولية، وقرار مجبس الأمن الدولي الداعي بوقف إطلاق النار.

وفي أحدث إحصائية لضحايا العدوان على غزة، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر حتى أمس الجمعة، فقد ارتقى أكثر من 32623 شهيدًا، وأُصيب 75092 آخرين.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم السبت، فقد ارتقى عشرات الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال عدة مناطق متفرقة في غزة.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع في المناطق الشرقية للمدينة. بالتزامن مع استهداف طائرات الاحتلال مناطق محيط صوفا شرق رفح.

في خان يونس، شن طيران الاحتلال الحربي، صباح اليوم، حزامًا ناريًا في خزاعة شرقي خانيونس.

كما نسف الاحتلال مبان سكنية في محيط مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال  المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس.

في دير البلح،  استهدف طيران الاحتلال الحربي عد مناطق في محيط جسر وادي غزة شمالي دير البلح.

في المغراقة، شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة

في غزة، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق جنوب مدينة غزة. 

كما أُصيب 8 مواطنين جراء استهداف الاحتلال مجموعة الأهالي الذين كانوا ينتظرون المساعدات على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق غزة.

ولليوم الثالث عشر على التوالي، يواصل الاحتلال الصهيوني اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي لجميع المناطق المحيطة بالمجمع.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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