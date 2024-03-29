150 ألف مصلٍ أدوا صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

غزة - فلسطين أون لاين

أدى نحو 150 ألف مصل مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 150 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنعه دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية، ومنع مئات الشبان المقدسيين من الصلاة في المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم، تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

ومنذ أمس الخميس، بدأ توافد المصلين للصلاة والاعتكاف في الأقصى، والاستعداد لأداء صلاة الجمعة الثالثة، رُغم القيود التي فرضتها شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" والتشديدات العسكرية في محيط القدس والأقصى.

وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة، أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين عامة، وقطاع غزة خاصة.

ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، جميع المسلمين إلى الاعتكتف والرباط بالمسجد، في كل وقت.

وشددت قوات الاحتلال حواجزها المتواجدة عند مداخل البلدة القديمة بالقدس التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.

كما منعت السلطات "الإسرائيلية" الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عامًا والنساء دون سن 50 عامًا من سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس للوصول الى المسجد.

وحالت هذه القيود دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان عند باب الأسباط، وسط عراقيل وتضييقات لمنع العديد من الشبان من دخول الأقصى.

وأدّى المصلون الذين منعهم الاحتلال من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر حاجز قلنديا، صلاتهم عند أقرب نقطة على الأقصى.