فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في يوم دامٍ.. الاحتلال يرتكب "مجازر جديدة" بـاستهداف نـازحين وقوة شرطية في مدينة غزة

"القسام" تنشر "رسالة" تظهر أسيراً إسرائيلياً قتيلاً يوجّه رسالة للمستوطنين

"حدث أمني صعب".. مقتل جندي "إسرائيلي" بقذيفة مضادة للدروع في خانيونس

مسيرات حاشدة في الأردن تنديدًا بالعدوان المتواصل على غزة

الضرب والتعذيب والدفن حيًا: ماذا حدث للمرأة التي ظهرت على متن الشاحنة "الإسرائيلية"؟

علماء يحذرون: الموت ينتظر 100 ألف بغزة جراء "الأوبئة" و"الأزمة الإنسانية"

الحماية الأمريكية لـ"إسرائيل"… والافتراء على القانون الدولي

"الإعلام الحكومي": 17 شهيدًا بغارتين "إسرائيليتين" على قوات شرطية بغزة

125 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

آلة القتل الصهيونية تكاد تفقد الطفلة تالا يدها

"القسام" تنشر "رسالة" تظهر أسيراً إسرائيلياً قتيلاً يوجّه رسالة للمستوطنين

29 مارس 2024 . الساعة 19:33 بتوقيت القدس
...
image-1711729466 (1).webp
غزة - فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، صورتين يظهر أسيراً إسرائيلياً قتيلاً، يوجّه رسالة للمستوطنين، وآخر ينتقد فيها سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاه قضية المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وتضمنت رسالة الأسير الإسرائيلي التي نشرتها "القسام" عبر على حسابها بتطبيق تليغرام: "كنت أشاهد تظاهراتكم التي تطالب بالإفراج عني وكان لدي أمل". وقالت الكتائب: "نتنياهو وجيشكم قتلهم.. الوقت ينفد".

GJ2CPvPXsAE37C_.jpeg

كما نشرت الكتائب تصميماً ثانياً تضمن عبارة لأسير آخر: "كل يوم تزداد معاناتي بسبب سياسة نتنياهو، وما زلت أنتظر الإفراج عني".

image-1711729466 (1).webp

وقبل أيام، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، وفاة الأسير الإسرائيلي ييجيف بوخطاف (34 عاماً) نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وقال المتحدث باسم القسام: "كنا حذرنا سابقاً من أن أسرى العدو يعانون الظروف ذاتها التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان ونقص الغذاء".

وسبق أن كشف أبو عبيدة أن "عدد أسرى العدو، الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة، قد يتجاوز 70 أسيراً".

وقال أبو عبيدة إن القسام حرصت طوال الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، "ولكن بات واضحاً أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حركة "حماس" مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

 

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة