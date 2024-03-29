"القسام" تنشر "رسالة" تظهر أسيراً إسرائيلياً قتيلاً يوجّه رسالة للمستوطنين

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، صورتين يظهر أسيراً إسرائيلياً قتيلاً، يوجّه رسالة للمستوطنين، وآخر ينتقد فيها سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاه قضية المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وتضمنت رسالة الأسير الإسرائيلي التي نشرتها "القسام" عبر على حسابها بتطبيق تليغرام: "كنت أشاهد تظاهراتكم التي تطالب بالإفراج عني وكان لدي أمل". وقالت الكتائب: "نتنياهو وجيشكم قتلهم.. الوقت ينفد".

كما نشرت الكتائب تصميماً ثانياً تضمن عبارة لأسير آخر: "كل يوم تزداد معاناتي بسبب سياسة نتنياهو، وما زلت أنتظر الإفراج عني".

وقبل أيام، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، وفاة الأسير الإسرائيلي ييجيف بوخطاف (34 عاماً) نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وقال المتحدث باسم القسام: "كنا حذرنا سابقاً من أن أسرى العدو يعانون الظروف ذاتها التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان ونقص الغذاء".

وسبق أن كشف أبو عبيدة أن "عدد أسرى العدو، الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة، قد يتجاوز 70 أسيراً".

وقال أبو عبيدة إن القسام حرصت طوال الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، "ولكن بات واضحاً أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حركة "حماس" مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.