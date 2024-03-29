مسيرات حاشدة في الأردن تنديدًا بالعدوان المتواصل على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

شارك آلاف الأردنيين في محافظات المملكة كافة، للجمعة الـ25 على التوالي، في مسيرات ووقفات، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع الأردني، دعما للشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرات والوقفات، بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان.

ورفع المشاركون أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تعبّر عن مدى وحدة الدم والتآخي والتلاحم التاريخي بين الشعبين الفلسطيني والأردني، وتندد بالعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمدارس والمستشفيات، وتطالب بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال على شعبنا.