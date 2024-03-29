فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الإعلام الحكومي": 17 شهيدًا بغارتين "إسرائيليتين" على قوات شرطية بغزة

في يومها الـ 175.. عشرات الشهداء بغزة وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

الحماية الأمريكية لـ"إسرائيل"… والافتراء على القانون الدولي

الضرب والتعذيب والدفن حيًا: ماذا حدث للمرأة التي ظهرت على متن الشاحنة "الإسرائيلية"؟

125 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

آلة القتل الصهيونية تكاد تفقد الطفلة تالا يدها

كمين "ناري".. القسام يفجّر منزلًا تحصّنت به قوة صهيونية غربي خان يونس

"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات الحرب الصهيونية على غزة

الصحة بغزة: 71 شهيدًا و112 إصابةً خلال 24 ساعة

مروحيات تنقل "مُصابين" وتسريبات "عبرية" عن حدث أمني "غير عادي".. ماذا يحدث بمعارك غزة؟

مسيرات حاشدة في الأردن تنديدًا بالعدوان المتواصل على غزة

29 مارس 2024 . الساعة 16:58 بتوقيت القدس
...
IMG-20240329-WA0045.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

شارك آلاف الأردنيين في محافظات المملكة كافة، للجمعة الـ25 على التوالي، في مسيرات ووقفات، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع الأردني، دعما للشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرات والوقفات، بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان.

ورفع المشاركون أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تعبّر عن مدى وحدة الدم والتآخي والتلاحم التاريخي بين الشعبين الفلسطيني والأردني، وتندد بالعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمدارس والمستشفيات، وتطالب بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال على شعبنا.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة