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125 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

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بالفيديو والصور 125 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

29 مارس 2024 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، إن 125 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، 

ومنذ أمس الخميس، بدأ توافد المصلين للصلاة والاعتكاف في الأقصى، والاستعداد لأداء صلاة الجمعة الثالثة، رُغم القيود التي فرضتها شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" والتشديدات العسكرية في محيط القدس والأقصى.

وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة، أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين عامة، وقطاع غزة خاصة.

ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، جميع المسلمين إلى الاعتكتف والرباط بالمسجد، في كل وقت.

وشددت قوات الاحتلال حواجزها المتواجدة عند مداخل البلدة القديمة بالقدس التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.

كما منعت السلطات "الإسرائيلية" الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عامًا والنساء دون سن 50 عامًا من سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس للوصول الى المسجد.

وحالت هذه القيود دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان عند باب الأسباط، وسط عراقيل وتضييقات لمنع العديد من الشبان من دخول الأقصى.

وأدّى المصلون الذين منعهم الاحتلال من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر حاجز قلنديا، صلاتهم عند أقرب نقطة على الأقصى.

#المسجد الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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