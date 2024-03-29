كمين "ناري".. القسام يفجّر منزلًا تحصّنت به قوة صهيونية غربي خان يونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية تحصّنت داخل منزل في خان يونس، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، صباح اليوم الجمعة، "تمكّن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح".

وأكدت أن مروحية صهيونية هبطت لإخلاء جنود الاحتلال، من موقع الحدث الذي كان في محيط مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي صباح اليوم، كشف موقع "حدشوت حموت" العبري، عن وجود حدث صعب في غزة: مشيرًا إلى أنه ما لا يقل عن 5 مروحيات نقلت حوالي 15 جنديًا وضابطًا مصابين من غزة إلى مستشفيات سوروكا وشعاري تسيدك وبلينسون وإيخيلوف - إصابتهم متفاوتة، بعضهم خطيرة جداً جراء قذيفة مضادة أطلقت نحوهم".

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها في خانيونس جنوب القطاع، حيث يعترف الاحتلال بتكبده خسائر باهظة، فيما يقول اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إسحاق بريك، أن "كمائن خانيونس فضيحة ليس لها سابقة في حروب "إسرائيل"، وفوضى مطلقة في الانضباط العسكري".



