مروحيات تنقل "مُصابين" وتسريبات "عبرية" عن حدث أمني "غير عادي".. ماذا يحدث بمعارك غزة؟

كشفت وسائل إعلام عبرية ، صباح اليوم الجمعة، عن وجود "حدث أمني" غير عادي، تعرّض له جنود الاحتلال في قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري، "حدث صعب في غزة: ما لا يقل عن 5 مروحيات نقلت حوالي 15 جنديًا وضابطًا مصابين من غزة إلى مستشفيات سوروكا وشعاري تسيدك وبلينسون وإيخيلوف - إصابتهم متفاوتة، بعضهم خطيرة جداً جراء قذيفة مضادة أطلقت نحوهم".

وأكدت مصادر صحفية، أنها شاهدت طائرات عسكرية "إسرائيلية" تجلي عددًا من جنود الاحتلال إلى المشافي جراء المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 61 جنديًا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي، وإصابة 3160 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب 1523 منهم أصيبوا خلال الهجوم البري.