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"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات الحرب الصهيونية على غزة

29 مارس 2024 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
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نشر مكتب الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، إحصائية محدثة لعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ بدء العدوان الصهيوني حتى اليوم الـ 175:

◻️ (175) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (2,888) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (39,623) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (32,623) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (14,350) شهيداً من الأطفال.
◻️ (28) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (9,460) شهيدة من النساء.
◻️ (364) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (48) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (136) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7,000) مفقودٍ.
◻️ (75,092) مصاباً.
◻️ (73%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.
◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻️ (274) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (12) حالة اعتقال صحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (168) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (227) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (294) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻️ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (159) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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