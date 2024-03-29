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الصحة بغزة: 71 شهيدًا و112 إصابةً خلال 24 ساعة

29 مارس 2024 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 175 على التوالي.

وأعلنت الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 71 شهيدًا و 112 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32623 شهيدًا، و 75092 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الصحة  أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #وزارة الصحة بغزة #طوفان الأقصى

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