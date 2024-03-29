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عشرات الشهداء والجرحى في غارة صهيونية على ريف حلب

29 مارس 2024 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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أكدت وسائل إعلام سورية، ارتقاء 36 شهيدًا جرّاء  غارة صهيونية استهدفت ريف مدينة حلب السورية، فجر اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلًأ عن مصدر عـسكري، إن "العدو "الإسرائيلي" شنّ بعد منتصف الليل عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا، جنوب شرق حلب، مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب".

وأعلنت مركز التداوي الخيري في مخيم النيرب، وصول عدد من الشهداء والجرحى نتيجة الغارة الصهيونية على ريف حلب.

وأوضحت مصادر محلية أنّ القصف كان بواسطة صواريخ "إسرائيلية" أطلقت من البحر، واستهدفت مطاري حلب المدني، والنيرب العسكري، بالإضافة إلى منطقة جبرين المجاورة.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أنّ المضادات الأرضية أطلقت بغزارة في محاولة لصدّ الصواريخ.
 

#ريف حلب #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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