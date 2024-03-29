دخلت الحرب الصهيونية، اليوم الجمعة، يومها الـ 175 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل بحق الأهالي في قطاع غزة، وارتكاب آلاف المجازر والفظائع الذي أدت إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، وشن حرب "التجويع والتعطيش" على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال القطاع، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين، ما أدّى إلى استشهاد عدد من الأطقال جرّاء سوء التغذية والجفاف الشديد.

وفي متابعة أحدث إحصائيات ضحايا الحرب على غزة، أعلنت الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 71 شهيدًا و 112 إصابةً.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32623 شهيدًا، و 75092 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في غزة، ارتقى 10 شهداء في غارة صهيونية استهدفت سيارة في منطقة السنافور شرق غزة. تزامنًا مع إطلاق الطيران المروحي نيرانه على عدة أهداف متفرقة في المنطقة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال تجمعًا لمواطنين في منطقة معبر كارني شرق مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال، صباح اليوم، قوة من الشرطة في نادي الشجاعية الرياضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 15 مواطنًا من بينهم عدد من رجال الشرطة ونازحين، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية قرب مسجد ابن سلطان في حي الدرج بغزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

في شمال القطاع، أكدت مصادر طبية استشهاد الحاج نصرالدين رمضان المصري "ابو طارق"، نتيجة لقلة الدواء وسوء التغدية التي يعانيها اهالي شمال غزة.

في المغازي، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شرقي المغازي، وسط قطاع غزة.

في النصيرات، قصف مدفعية الاحتلال عدة مواقع في مدينة الأسرى شمالي النصيرات.

وتمكّن المواطنون من انتشال جثمان الشهيد محمد زايد عواد أبو مدين (33 عامًا) إثر القصف الذي استهدف منطقة أبراج الأسرى.

في خان يونس، أفادت مصادر طبية بوصول 14 شهيدًا إلى مستشفى غزة الأوروبي منذ أمس حتى ظهر اليوم الجمعة.

و قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف ومتواصل.

التطورات منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم

وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية، للحرب الصهيونية على غزة، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة:

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًأ لعائلة "معمر" في منطقة خربة العدس شمالي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدًا وإصابة آخرين.

وأطلقت طائرات كواد كابتر نيرانها بشكل متفرق على عدة مناطق في مدينة رفح، ما أدى إلى اشتعال فناء منزل يعود لعائلة "الشاعر".

في خان يونس، نسفت قوات الاحتلال عدة منازل سكنية شمالي المدينة، بالتزامن مع شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة.

في دير البلح، أطلقت زوارق الاحتلال، فجر اليوم، نيرانها بشكل مكثف ومتواصل تجاه المواطنين.

في النصيرات، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها الهمجي على عدة مناطق شمالي المخيم.

في المغازي، ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون، جراء قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "موسى" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في غزة، يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 12 حصاره واقتحامه لمجمع الشفاء الطبي وسط إطلاق نار كثيف، وقصف جوي ومدفعي على جميع المناطق المحيطة بالمجمع.

في شمال قطاع غزة، قصفت المدفعية الصهيونية عدة مناطق في شمال القطاع، بالتزامن مع قصف جوي عنيف، ما أدى إلى انفجارات ضخمة هزّت أرجاء المنطقة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مسجد سعد ابن أبي وقاص، بمخيم جباليا، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.