قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من الخليل

غزة - فلسطين أون لاين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، أثناء وجودهم بمحيط البلدة بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري، عرف منهم محمود محمد السويطي، وخالد عيسى السويطي.

كما اعتقلت من مدينة الخليل الشابين محمد أرقم أحمرو، وخالد أحمرو، على الشارع الرئيسي الموصل الى بلدة إذنا، بالقرب من مستعمرة "تيلم" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين غرب الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند الشارع الرئيس بالقرب من المستعمرة، أوقفت مركبة الشاب محمد واعتقلته بعد أن اعتدت عليه بالضرب وأطلقت الرصاص الحي على المركبة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها، وحين وصول أحد أقاربه للسؤال عنه تم اعتقاله أيضًا.