"تفخيخ منزل" و"تفجير آليات".. "القسام" تخوض "معارك ضارية" في عدة محاور بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة من القطاع، من خلال استهداف آلياته واستهداف جنوده.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الخميس، عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واستهداف 4 آليات بالقذائف.

وقالت كتائب القسام، في بيانٍ مقتضب، "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وفي بلاغ آخر، أكد مجاهدو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

كما أعلنت كتائب القسام، استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" و"ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها في خانيونس جنوب القطاع، حيث يعترف الاحتلال بتكبده خسائر باهظة، فيما يقول اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إسحاق بريك، أن "كمائن خانيونس فضيحة ليس لها سابقة في حروب إسرائيل، وفوضى مطلقة في الانضباط العسكري".

وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت تقريرًا صادمًا عن خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة، وقالت فيه إن عدد الجنود الجرحى بلغ نحو 5 آلاف، من بينهم ألفان على الأقل أصبحوا في عداد المعاقين، لكن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادًا أقل من ذلك بكثير.

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إصابة 8 جنود من قوات الاحتلال في غزة خلال المعارك الدائرة في الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي، فإن عدد الضباط والجنود الجرحى ارتفع من 3152 أمس الأربعاء، إلى 3160 الخميس، بينهم 490 تعرضوا لجروح خطرة، و837 إصابتهم متوسطة، و1833 يعانون جروحًا طفيفة.

وحتى اليوم؛ 28 آذار/ مارس 2024، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 598 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي، من بينهم 254 قتيلًا في الاجتياح البري لقطاع غزة؛ والذي بدأ يوم 28 أكتوبر الماضي.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 22 من جنوده في معارك في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي بـ "معارك ضارية" في محاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال "خسائر باهظة".

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث يحاصر الاحتلال آلاف المصابين والنازحين منذ أيام.

ولليوم العاشر يواصل جيش الاحتلال، اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقصف وتدمير وإحراق العديد من المنازل والبنايات السكنية المحيطة بالمستشفى، ما غيّر ملامح المنطقة بالكامل.