المقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة في الـ "معارك الضارية" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إصابة 8 جنود من قوات الاحتلال في غزة خلال المعارك الدائرة في الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي، فإن عدد الضباط والجنود الجرحى ارتفع من 3152 أمس الأربعاء، إلى 3160 الخميس، بينهم 490 تعرضوا لجروح خطرة، و837 إصابتهم متوسطة، و1833 يعانون جروحًا طفيفة.

وحتى اليوم؛ 28 آذار/ مارس 2024، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 598 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي، من بينهم 254 قتيلًا في الاجتياح البري لقطاع غزة؛ والذي بدأ يوم 28 أكتوبر الماضي.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 22 من جنوده في معارك في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي بـ "معارك ضارية" في محاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال "خسائر باهظة".

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث يحاصر الاحتلال آلاف المصابين والنازحين منذ أيام.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كتائب القسام، عن قنص جندي "إسرائيلي" وتفجير آليات عسكرية "إسرائيلية"، خلال المعارك الدائرة في مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، "تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة".

وبثت كتائب القسام، في بيانٍ منفصل، صور استهداف آلية "إسرائيلية" بعبوة "شواظ" في محيط مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.وأظهرت الصور استهداف دبابة خلال سيرها في أحد الشوارع من على بعد أمتار قليلة.

بدورها أعلنت سرايا، القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، أنها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون النظامي "عيار 60 ملم"، بحسب ما ذكرته على قناتها في منصة "تليغرام".

ولليوم العاشر يواصل جيش الاحتلال، اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقصف وتدمير وإحراق العديد من المنازل والبنايات السكنية المحيطة بالمستشفى، ما غيّر ملامح المنطقة بالكامل.

وكالة الأناضول نقلت عن شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات اعتقال لعشرات الفلسطينيين في مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة به.

كما ويحتجز داخل المستشفى نحو 160 مريضًا ومصابًا مع 25 فردًا من الطاقم الطبي في مبنى "الأمير نايف للحروق" في ظروف مأساوية، وفق مصادر طبية فلسطينية.

فيما أحرقت القوات الإسرائيلية 10 منازل وبنايات سكنية بشكل كامل في محيط المستشفى، فيما قصفت الطائرات 3 بنايات تضم نحو 100 شقة سكنية ودمرتها بالكامل، في منطقة "فلسطين" القريبة من المستشفى.