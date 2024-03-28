"مراسلون بلا حدود" تطالب "إسرائيل" بالكشف عن مصير الصحفية بيان أبو سلطان

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت ‏منظمة مراسلون بلا حدود، أمس الأربعاء، عن اختفاء الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان التي شوهدت آخر مرة في 19 مارس/ آذار 2024 بين المحتجزين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وطالبت "مراسلون بلا حدود"، في بيان صحافي، الجيش الإسرائيلي بالكشف عن مصير الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان، التي اعتقلها في "مستشفى الشفاء" غرب مدينة غزة وانقطعت أخبارها منذ 19 مارس/ آذار الجاري.

وقالت المنظمة - مقرها باريس - في منشور على منصة "إكس" الخميس، إن الصحفية الفلسطينية شوهدت آخر مرة بين المعتقلين أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي "مستشفى الشفاء" في 19 مارس.

وطالبت "مراسلون بلا حدود" الجيش الإسرائيلي بتوضيح اختفاء الصحفية أبو سلطان في أسرع وقت ممكن.

ويتابع الصحفية الفلسطينية أكثر من 189 ألف متابع على منصة إنستغرام التي نشرت آخر مشاركة لها عليها في 16 مارس.

أما آخر مشاركة لها على منصة إكس، فكانت بتاريخ 19 مارس، وقالت فيها: "القوات الإسرائيلية قتلت أخي الوحيد أمام عيني".

وسبق للجيش الإسرائيلي أن اقتحم "مستشفى الشفاء" في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحاصره لمدة أسبوع، ودمّر ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء، ثم عاود اقتحامه في 18 مارس وحتى اليوم، مخلفا مئات القتلى والجرحى بصفوف المدنيين.

المصدر / الأناضول