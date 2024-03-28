"الهلال الأحمر": الإفراج عن 7 معتقلين من طواقمنا ولا يزال مصير 8 آخرين "مجهولًا"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال بعد 47 يوماً من اعتقالهم، بينما لا يزال مصير 8 آخرين مجهولاً.

وقال الهلال الأحمر، إنّ "قوات الاحتلال أفرجت عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الذين تم اعتقالهم خلال اقتحام مستشفى الأمل بخانيونس في التاسع من فبراير الماضي"

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقل الطواقم الطبية خلال عمليات التوغل ويرفض الكشف عن مصيرهم..

وأوضح أنّ المعتقلين قضوا 47 يومًا في سجون الاحتلال، وأنّ من بينهم مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، محمد أبو مصبح.

وأكد الهلال الأحمر أنّ الاحتلال يواصل اعتقال ثمانية أفراد من طواقمه، وأنّ مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى الآن.

وطالب المجتمع الدولي بضمان حماية كوادره ومنشآته وكافة المهام الطبية العاملة في قطاع غزة، من الاستهداف الممنهج والمتواصل من الاحتلال "الإسرائيلي"، كما طالب بضرورة فرض احترام شارة الهلال الأحمر المحمية وفقاً لأحكام القانون الدولي.