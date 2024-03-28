الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن نادي الأسير وهيئة الأسرى، صباح اليوم الخميس، أن الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل 25 مواطنًا في الضفة الغربية -بينهم طفل-.

وأكد نادي الأسير وهيئة الأسرى في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأوضحت المؤسستان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، جنين، سلفيت، والقدس.

وأشارتا إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 7845، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفتت المؤسستان إلى أن حملات الاعتقال تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعيّ التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.