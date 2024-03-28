دولة "جديدة" تعلن انضمامها إلى جنوب أفريقيا في القضايا المرفوعة ضد الاحتلال "الإسرائيلي"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت أيرلندا، أمس الأربعاء، أنها ستنضمّ إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة ضد الاحتلال "الإسرائيلي"، أمام محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالإبادة الجماعية في غزة.

وأكد وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، أن بلاده ستنضم إلى قضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال "الإسرائيلي" أمام العدل الدولية، بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأوضح مارتن أنه سيتم التنسيق مع دول شريكة أكدت عزمها على الانضمام أيضًا إلى قضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي بيان سابق، قالت الخارجية الإيرلندية، إن "مارتن أصدر تعليماته للجهات المعنية في بلاده ببدء العمل في هذا الشأن وفقاً للمادة الـ63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وبعد التشاور مع الشركاء، وضمن ذلك جنوب أفريقيا".

وأعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا قدمت طلباً عاجلاً لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في قطاع غزة.

وذكرت جنوب أفريقيا في طلبها الجديد، أنها مضطرة إلى العودة للمحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض بغزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.

ويُشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي تقدم فيها جنوب أفريقيا، طلبًا ضد "إسرائيل" إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء الاحتلال حربه المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.