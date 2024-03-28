فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

متحدث أممي: شمال غزة يواجه جوعًا "رهيبًا" ولا بد من إدخال المساعدات بأسرع وقت

إصابات واعتقالات "واسعة" خلال اقتحام الاحتلال لمدن الضفة الغربية

الأورومتوسطي يدعو لوقف "استراتيجية" الاحتلال المتعمدة لإدامة المجاعة في غزة

حماس تدعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لوقف عمليات القتل "الممنهج" لشعبنا

آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" في يومها الـ 174

إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالأغوار

"مشاهد صادمة" لإعدام جنود الاحتلال ودفن فلسطينيين حاولا العودة لشمال غزة

45 ألف مصلٍّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

ثاني رسالة منذ 7 أكتوبر.. القائد "الضيف" يدعو لـ "النفير" و"الزحف الآن" نحو فلسطين

في وقت الإفطار... "مجزرة جديدة" بقصف الاحتلال منزلًا يؤوي نازحين بمدينة غزة

حرب "الإبادة الجماعية"

ارتقاء 62 شهيدًا في 6 مجازر "مروعة" خلال الساعات الماضية

28 مارس 2024 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
...

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 174على التوالي.

وأعلنت الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 62 شهيدًا و 91 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32552 شهيدًا، و 74980 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الصحة  أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة