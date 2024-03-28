إصابات واعتقالات "واسعة" خلال اقتحام الاحتلال لمدن الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال، منذ اللية الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملات اقتحام ومداهمة لقرى ومدن الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات "عنيفة" أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم قلنديا شمالي المدينة، وأطلق خلالها الجنود الرصاص بشكل كثيف، ما أدى إلى إصابة شابين ومسن.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، ونقلتها من مخيم قلنديا إلى إحدى المستشفيات في المدينة.

وأضافت أن "الطواقم تعاملت مع إصابة رصاص حي في الظهر لرجل عمره (53 عامًا) من مخيم قلنديا، ونقل للمستشفى للعلاج".

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين، وعاثت بها خرابًا، كما سرقت مبلغًا ماليًا خلال اقتحامها منزل لعائلة "أصلان.

وأفادت مصادر صحفية بأن عددًا كبيرًا من الجنود داهموا منزل عائلة الشهيد محمد مناصرة. كما أتلفت قوات الاحتلال ممتلكات عامة لسكان مخيم قلنديا خلال اقتحامه، بينها زجاج مركبات.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة أبوديس، وانتشرت بين المنازل وداهمت بعضها، واعتقلت الشقيقين محمد وماهر بحر.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال شوارع وأحياء المدينة، وسط انتشار واسع لفرق المشاة في المنطقة وقرب مدرسة كمال جنبلاط. كما نشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المدينة.

واندلعت مواجهات مع الشباب الثائر، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب (23 عامًا).

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال غرب المدينة، واعتقلت الشاب أثير أبو سيف.

في جنين، اقتحمت عشرات الآليات الصهيونية برفقة جرافة، المدينة والمخيم. وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال في محاور مختلفة بالمخيم، كما اعتلت القناصة على أسطح البنايات.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة عزون وقرية الزاوية في محافظة قلقيلية، وداهمت الأحياء والشوارع وتمركزت في عدة مناطق، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

في رام الله، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه شابين على مدخل مخيم الأمعري جنوب المدينة، ما أدى إلى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمود وعز الدين بدر من قرية دير السودان شمال غرب رام الله.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سرطة غرب المدينة، وداهمت منازل المواطنين، وعاثت فيها خرابًا.

وأكدت مصادر محلية أن الجنود اعتقلوا الشاب أيمن إبراهيم الخطيب (28 عامًا) عقب مداهمة منزله وتكسير محتوياته.

كما ألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية صوب المواطنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين في منطقة “حماد” وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت المواطن أحمد عيادة عقب مداهمة منزله.

واندلعت اشتباكات "مسلحة" بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم العروب شمال المدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن بشار الكرمة ونجله الفتى منتصر الكرمة (15 عامًا) عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الشابين ياسين راتب محمد ومحمد عماد عواد.

وداهمت القوات الصهيونية منازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال الشبان: مهدي أحمد البربراوي، وطارق رياض عرار، وإبراهيم أبو جودة.