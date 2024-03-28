يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 174 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، مرتكبًا جرائم ومجازر "قاسية" ضد العائلات الآمنة، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث حصيلة، نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية لعدد الضحايا جرّاء تواصل الحرب الصهيونية على غزة، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 32480 شهيدًا، وأُصيب أكثر من 74889 آخرين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني عدة مجازر دامية في مختلف قطاع غزة، خلّفت عشرات الشهداء والجرحى.

في غزة، واصل الاحتلال الصهيوني لليوم العاشر على التوالي حصار واقتحام مجمع الشفاء الطبي، وسط مجازر وانتهاكات "دامية" بحق الكوادر الطبية والنازحين والمرضى.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال حرقت عددًا كبيرًا من المنازل المحيطة بالمجمع، وسط شن قصف جوي عنيف ومتواصل.

وفي فجر اليوم، ارتقى الصحفي في إذاعة صوت القدس محمد أبو سخيل برصاص الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.



واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "البلتاجي" شرق مدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة ما يقارب 20 آخرين.

وقصفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الرمال، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

في شمال قطاع غزة، شنّت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على محيط مسجد القسام، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال مركز المقيد للأجهزة الكهربائية بجوار مركز معسكر شرطة جباليا، ما أدى إلى اشتعال النيران به وتدميره.

في خان يونس، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة في المدينة.

وفي فجر اليوم، ارتقى شهيد برصاص جيش الاحتلال في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

في البريج، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على مناطق شرقي البريج، وسط قطاع غزة.

في النصيرات، قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، عدة مناطق شمال مخيم النصيرات.