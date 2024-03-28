إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالأغوار

أُصيب 3 مستوطنين، صباح اليوم الخميس، بجروح متفاوتة الخطورة في عملية إطلاق نار شمال مدينة أريحا بمنطقة الأغوار.

وقالت يديعوت أحرنوت العبرية، إن "3 مستوطنون أُصيبوا بعملية إطلاق نار في منطقة الأغوار، موضحةً أن أحد المصابين بحالة "خطيرة"".

وفي التفاصيل، أوضحت قناة يسرائيل هيوم العبرية، أن فلسطينيًا أطلق النار على أربع مركبات على شارع رقم 90 بالقرب من منطقة العوجا،وأُصيب مستوطن بجروح خطيرة، واثنين آخرين في حالة طفيفة.

وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار قوات الاحتلال حالة الاستنفار في محيط عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة ومركبات للمستوطنين قرب العوجا شمال أريحا.