"مشاهد صادمة" لإعدام جنود الاحتلال ودفن فلسطينيين حاولا العودة لشمال غزة

غزة - فلسطين أون لاين

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية، مساء اليوم الأربعاء، تظهر إعدام جنود "إسرائيليين" لمدنيين فلسطينيين اثنين أثناء محاولتهم العودة لشمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل، تظهر المقاطع شابين حاولا العودة إلى شمال قطاع غزة، عبر شارع الرشيد غربي مدينة غزة، ووصول أحدهم إلى نقطة تجمع فيها جنود الاحتلال الذين أعطوه الأمان قبل أن تختفي آثاره.

ثم يظهر، ملاحقة دبابات الاحتلال الشاب الأخر الذي حاول الهروب بعدما شعر بالخطر، رافعًا راية بيضاء يلوح بها على أنه أعزل لا يملك السلاح ولا ينوي القتال، قبل أن تطلق عليه النار وترديه شهيدًا.

لا تتوقف بشاعة الجريمة عند هذا الحد، بل تقدمت جرافة عسكرية وهي تجر بجثتيهما وجرفهما وتدفنهما بالرمال والقمامة المتجمعة بالمكان وتخفي آثارهما.

مشاهد حصرية للجزيرة لإعدام جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة لشمال قطاع غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/QER98mv2n6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 27, 2024

ويذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها جريمة يرتكبها الاحتلال عن تعمد وقصد، في قتل مدنيين عزل لا يملكون السلاح.

ومن بين هذه العمليات قتل جنود الاحتلال مسنًا داخل منزل في أحد أحياء مدينة غزة، وقيام مسيّرة بإطلاق صواريخ على شبان جنوبي القطاع.

كما أظهرت مشاهد سابقة التقطتها مسيّرة إسرائيلية قنص فتى شمالي القطاع.

أبرزها، عرضت قناة الجزيرة القطرية، قبل أسابيع قليلة، مقطعًا مصورًا يظهر استهداف وقتل مسيرة "إسرائيلية" 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة، في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

التُقطت المشاهد من مسيرة "إسرائيلية" أُسقطت في خانيونس بداية فبراير/ شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المُسيرة الشبان الفلسطينيين الأربعة العزل واستهدافهم بعدة صواريخ.

حيث قتل اثنان منهم مع أول صاروخ، ثم قتل الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.

وتظهر المشاهد الشبان يسيرون بحثًا عن منازلهم أو ما بقي منها بين ركام خلفته طائرات وقذائف الاحتلال، على طريق جرفته آليات الاحتلال قبل انسحابها منه برا.

ويظهر بوضوح من خلال المقطع أن المدنيين الأربعة لا يحملون سلاحا ولا يشكلون أي خطر.

وبعد أول استهداف، قتل شابان، في حين ظهر ثالث يبتعد عن مكان سقوط الصاروخ.

مشاهد حصرية حصلت #الجزيرة عليها التقطت بكاميرا مسيرة إسرائيلية تظهر ملاحقتها 4 شبان مدنيين فلسطينيين واستهدافهم بعدة صواريخ بمنطقة السكة في خان يونس جنوب قطاع #غزة

| تقرير: سلام خضر #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/ncuG1RrbUg — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 21, 2024

من جانبه، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الخميس، أن مقتل 4 مدنيين في القطاع بواسطة مسيرة إسرائيلية، دليل "أزمة عميقة" لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب في بيان: "نُعرب عن إدانتنا البالغة لهذه الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال أربعة شبان مدنيين بالطائرات، وقتلهم بصورة انتقامية وحولهم إلى أشلاء متناثرة، ما يظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها هذا الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الطريقة الوحشية".

وحمّل "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين للشهر السادس على التوالي".

كما حمّل "الدول التي تمد الاحتلال بالأسلحة المختلفة، المسؤولية تجاه جرائم القتل ضد المدنيين والأطفال والنساء من أبناء شعبنا الفلسطيني".

وطالب "كل دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية وسادية، وجرائمه ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي، كما ونطالبهم بممارسة الضغط عليه لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة".

وخلَّفت الحرب "الإسرائيلية" على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء ، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلا بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول "إسرائيل"، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".