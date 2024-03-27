جيش الاحتلال يعترف: مقتل رقيب من لواء "جفعاتي" خلال معارك خانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال ، مساء اليوم الأربعاء، مقتل رقيب من لواء "جفعاتي"، خلال المعارك "الدائرة" مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح مقتضب، إن الرقيب نسيم كحلون (21 عامًا)، من الكتيبة 435، في لواء جفعاتي، قُتل في معارك بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 22 من جنوده في معارك في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي بـ "معارك ضارية" في محاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال "خسائر باهظة".

وحتى اليوم؛ 27 آذار/ مارس 2024، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 597 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي، من بينهم 253 قتيلًا في الاجتياح البري لقطاع غزة؛ والذي بدأ يوم 28 أكتوبر الماضي.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث يحاصر الاحتلال آلاف المصابين والنازحين منذ أيام.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، عن قنص جندي "إسرائيلي" وتفجير آليات عسكرية "إسرائيلية"، خلال المعارك الدائرة في مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، "تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة".

وبثت كتائب القسام، في بيانٍ منفصل، صور استهداف آلية "إسرائيلية" بعبوة "شواظ" في محيط مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة. وأظهرت الصور استهداف دبابة خلال سيرها في أحد الشوارع من على بعد أمتار قليلة.