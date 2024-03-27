ثاني رسالة منذ 7 أكتوبر.. القائد "الضيف" يدعو لـ "النفير" و"الزحف الآن" نحو فلسطين

غزة - فلسطين أون لاين

أعادت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، نشر جزء من خطاب القائد العام للكتائب محمد الضيف، عند انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، والتي دعا فيها الشعوب العربية للنفير والمشاركة في المعركة.

وقال القائد الضيف في كلمته: "يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر، والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي".

وأضاف: "ابدأوا بالزحف اليوم، الآن وليس غدًا، نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدودًا ولا أنظمة ولا قيودًا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى، "انفروا خفافًا وثقالًا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"".

وهذه الرسالة الصوتية، هي الثانية للضيف منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نشرتها حماس على حسابها في تلغرام.

وجاءت الكلمة، في ظل التظاهرات الغاضبة التي خرجت خلال الأيام القليلة الماضية، في الأردن والمغرب، وخاصة محاصرة آلاف الشبان في سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية عمان.

🔻كــ.ـتائب القســ ام تعيد نشر رسالة موجهة من قائد هيئة الأركان محمد الضيف، إلى الشعوب العربية. pic.twitter.com/pAQwhIjsfM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 27, 2024

وأثارت تظاهرات الأردن، ردود فعل واسعة في قطاع غزة، وأشاد بها الفلسطينيون هناك، واعتبروها واحدا من عوامل الضغط الكبير والمساندة لما يواجهونه من عدوان وحشي من قبل الاحتلال عليهم.

ويشارك أكثر من ألفي متظاهر، في مسيرات تضامن و"غصب" إلى الشوارع، وسط اندلاع اشتباكات واعتداءات بالهروات من قبل الشرطة الأردنية، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأكدت مصادر صحفية اعتقال الشرطة للعشرات من المتظاهرين الذين كانوا يسعون لاقتحام مجمع السفارة في حي الربيع الراقي في عمان.

وردّد المتظاهرون المتضامنون مع غزة هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويُذكر أن المتظاهرين الأردنيين، بدأوا الزحف والتظاهر منذ يوم الإثنين الماضي، في خطوة "غضب" و"تضامن" مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب "إبادة جماعية" منذ 173 يومًا.

وفي سياق متصل، دعت كتائب القسام في الضفة الغربية، إلى أوسع عمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، في كل طريق وبؤرة ابتداء من هذه الليلة.

ووجهت كتائب القسام دعوتها إلى "كل مجاهد وحامل للسلاح في الضفة الثائرة، مطالبة جماهير شعبنا وشبابنا المنتفض بتصعيد المواجهة بكل أنواعها، وإسناد إخوانهم المجاهدين بكل طريقة".

كما أعلنت "القسام" أن مجاهديها في مدينة ومخيم جنين، تصدوا فجر اليوم، لاقتحام قوات الاحتلال، برفقة إخوانهم من بقية الفصائل، وذلك في ذكرى معركة بدر المباركة وضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأشارت إلى أنها استهدفت آليات وجنود الاحتلال قبل انسحابها من جنين، مؤكدة أن سياسة الاغتيالات والاعتقالات لن تفلح في كسر إرادة شعبنا ومقاومته، ولن تكون إلا دافعا لها على تتبير علو الكيان حتى كنسه عن كل أرض فلسطين.