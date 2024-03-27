اعتقالات متواصلة في الضفة.. صراخ الأسرى "يملأ ممرات سجن نفحة"

غزة - فلسطين أون لاين

صعّدت قوات الاحتلال من وتيرة عمليات الاعتقال بين صفوف المواطنين الذين يحملون هوية غزة من على الحواجز العسكرية، وتحديدًا بين صفوف النّساء.

بدوره، جدد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، نداءه لكافة المواطنين الذين تشير هوياتهم إلى أنهم من سكان قطاع غزة ويقيمون في الضفة، أن يتوخوا الحذر تحديدًا في عمليات التنقل بين المحافظات؛ حسبما جاء في بيان له.

وقال، "مع تصاعد عمليات الاعتقال بين صفوف المواطنين الذين يقيمون في الضفة ويحملون هويات تشير إلى أنهم من سكان غزة تحديدا بين صفوف النساء، وكان آخر تلك الحالات فتاة مصابة بالسرطان انتقلت إلى الضفة للعلاج قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

صراخ الأسرى يملأ ممرات سجن نفحة

وفي سياق متصل، حذرت هيئة شؤون الأسرى من "التمادي المتصاعد في سياسة التعذيب المنتهجة في التعامل اليومي مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي حولت واقعهم إلى جحيم حقيقي، حيث عُزلوا عن العالم الخارجي، وفُرضت عليهم منظومة عقوبات غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة".

ونقلت الهيئة في بيان مشاهدات محاميها لدى تواجده في سجن "نفحة"، حيث قال، "خلال انتظاري في غرفة الزيارة، حيث هناك حائط مشترك بين الغرفة التي أتواجد فيها وممر داخل السجن، سمعت أصوات الأسرى وهم يُضربون ويعذبون ويصرخون، وتصدر بحقهم الشتائم ويجبرون على التلفظ بألفاظ نابية وبذيئة، ومن المحتمل أن هذه الأصوات تكون صادرة من أماكن احتجاز أسرى قطاع غزة".

وبينت الهيئة أن "واقع حياة الأسرى في سجن نفحة ما زال على ما هو عليه، حيث الأسرى بلا أي ملابس أو مقتنيات، وينتشر الشعر الطويل على رؤوسهم ووجوههم نتيجة مصادرة ماكينات الحلاقة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وكل واحد منهم لديه غطاء واحد وبطانية، وكمية الطعام قليلة، وأحياناً يبقون صائمين حتى بعد أذان العشاء، بسبب تعمد إدارة السجن تأخير إدخال الطعام، والكهرباء مفصولة أغلب ساعات اليوم والماء يحضر لساعتين في اليوم ويتم فصله عن الأقسام، وفي بعض الأحيان تُحرم الأقسام من الماء لمدة أربعة أيام متواصلة".

وتأتي حملات الاعتقال المتصاعدة بشكل غير مسبوق في الضفة، تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي الشامل المستمر في غزة منذ 7 أكتوبر، بحسب ما أكّد البيان.

فمنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 453 شهيدًا ونحو 5 آلاف جريح وفق وزارة الصحة الفلسطينية.