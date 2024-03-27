برلمانيون بريطانيون يطالبون بحظر بيع "الأسلحة" للاحتلال

أعلن عدد كبير من البرلمانيين البريطانيين، عن إرسالهم رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، يطالبون فيها بحظر بيع الأسلحة إلى الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن أكثر من 130 برلمانيًا، أرسلوا رسالةً إلى كاميرون، يقولون فيها: "إن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الاسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" أمر غير مقبول على الإطلاق".

واستنكر البرلمانيون استخدام الاسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة في حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

واستند البرلمانيون على تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخًرا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز 16-F مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الاطباء البريطانيين في غزة.

وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للحرب في غزة، أعلنت حكومات المملكة المتحدة "تعليق" مبيعات الاسلحة إلى الاحتلال.

وجاء في الرسالة: "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الاسرائيلي أكثر فتكًا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".

ووقّع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق األوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.