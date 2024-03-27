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بالفيديو لليوم الثالث على التوالي.. الشرطة الأردنية تقمع متظاهرين متضامنين مع غزة

27 مارس 2024 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعتدت شرطة مكافحة الشغب الأردنية، ليلة أمس الثلاثاء، بالضرب المبرح على عشرات المتظاهرين في مسيرة "داعمة" لقطاع غزة، بعد محاولتهم التظاهر بالقرب من السفارة "الإسرائيلية" التي تخضع لحراسة مشددة في العاصمة الأردنية عمان.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من ألفي متظاهر، خرجوا في مسيرات تضامن و"غصب" إلى الشوارع، وسط اندلاع اشتباكات واعتداءات بالهروات من قبل الشرطة الأردنية، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأكدت مصادر صحفية اعتقال الشرطة للعشرات من المتظاهرين الذين كانوا يسعون لاقتحام مجمع السفارة في حي الربيع الراقي في عمان.

وردّد المتظاهرون المتضامنون مع غزة هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). 

ويُذكر أن المتظاهرين الأردنيين، بدأوا الزحف والتظاهر منذ يوم الإثنين الماضي، في خطوة "غضب" و"تضامن" مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب "إبادة جماعية" منذ 173 يومًا.

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