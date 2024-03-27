مقتل مستوطن وإصابة آخر برشقة صاروخية من "لبنان" على "كريات شمونة"

أعلنت مصادر عبرية، صباح اليوم الأربعاء، مقتل مستوطن صهيوني، وإصابة آخر في قصف استهدف مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة.

وأكد الإسعاف "الإسرائيلي"، مقتل مستوطن صهيوني "25 عامًا" وإصابة آخر بجراح طفيفة، بعد إطلاق المقاومة الإسلامية في لبنان رشقات صاروخية متتالية على مستوطنة "كريات شمونة".



وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنها "رصدت إطلاق 30 صاروخًا من لبنان نحو المستوطنات الشمالية".

كما اندلعت النيران في مصنع بمستوطنة "كريات شمونة" بعد استهدافها بالصواريخ، صباح اليوم.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن طواقم الإطفاء تعمل في عدة ساحات بأنحاء كريات شمونة الآن بعد سقوط الصواريخ.

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو في بلدة الهبارية، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة "كريات شمونة" وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنتها بعشرات الصواريخ.‏

وفي فجر اليوم، استشهد سبعة مواطنين وأُصيب آخرون، في مجزرة "مروعة" ارتكبتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، جراء استهدافها مركزًا طبيًا في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مقتل 18 "إسرائيليًا" بنيران حزب الله، منذ بدء الحرب منهم 11 عسكريًا.



