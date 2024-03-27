7 شهداء بقصف صهيوني "مروّع" لمركز طبي جنوبي لبنان

استشهد سبعة مواطنين وأُصيب آخرون، في مجزرة "مروعة" ارتكبتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الأربعاء، جراء استهدافها مركزًا طبيًا في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة وفقدان العشرات في حصيلة أولية للجريمة.

وقالت جمعية الإسعاف اللبنانية، صباح اليوم، "ننعى 7 من المتطوعين في الغارة "الإسرائيلية" على بلدة الهبارية جنوبي لبنان".

وأدان حزب الله، العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‌‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عددٍ من ‏المدنيين اللبنانيين.

