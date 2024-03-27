فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

7 شهداء بقصف صهيوني "مروّع" لمركز طبي جنوبي لبنان

مواجهات "مسلحة" في جنين واعتقالات "واسعة" في مختلف مدن الضفة الغربية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

في اليوم الـ 173.. قصف "عنيف" على رفح وتدمير "مكثف" للمنازل السكنية بغزة

"رصيف برائحة الموت".. "الميناء العائم" الأمريكي يشيّد بركام غزة وأشلاء شهدائها

35 ألف مصلٍ أدوا صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

بـ50 صاروخًا.. "حزب الله" يستهدف ثكنة عسكرية "إسرائيلية" في الجولان

ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال المعتقلات إداريًّا إلى 19

اليوم الـ 172.. عشرات الشهداء في استهداف منازل وخيام للنازحين برفح وخانيونس

"جرائم مروّعة".. جيش الاحتلال يعدم 13 طفلًا في مجمع الشفاء خلال أسبوع

بالفيديو 7 شهداء بقصف صهيوني "مروّع" لمركز طبي جنوبي لبنان

27 مارس 2024 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
...

استشهد سبعة مواطنين وأُصيب آخرون، في مجزرة "مروعة"  ارتكبتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الأربعاء، جراء استهدافها مركزًا طبيًا في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة وفقدان العشرات في حصيلة أولية للجريمة.

وقالت جمعية الإسعاف اللبنانية، صباح اليوم، "ننعى 7 من المتطوعين في الغارة "الإسرائيلية" على بلدة الهبارية جنوبي لبنان".

وأدان حزب الله، العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‌‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عددٍ من ‏المدنيين اللبنانيين. 
 

#جنوب لبنان #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة