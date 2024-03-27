شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء، حملات اقتحام ومداهمة في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط إطلاق نار مكثف، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في جنين، أعلنت مستشفى "خليل سليمان" الحكومي، ارتقاء الشاب أيمن يوسف حسان عزوقة (١٩ عامًا) من مدينة جنين خلال مواجهات اندلعت في حي المراح من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع المقاومين الذين تصدوا للقوات المقتحمة، حيث فجروا عبوات ناسفة بآليات الاحتلال، وسط سماع أصوات "قوية" و"مكثفة" لإطلاق نار متبادل.

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر خلال اقتحام مدينة جنين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - عش الدبابير: يخوض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين في شارع نابلس والجابريات بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.





كما داهمت قوات الاحتلال حي الجابريات وتمركزت قرب إسكان المهندسين ومدرسة الجابريات، واعتلت القناصة عدة بنايات في المنطقة، وداهمت منازل المواطنين، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني وعبثت بمحتوياتها.

وعمدت جرافات الاحتلال تجريف وتخريب الطرقات، وتدمير البنية التحتية في حي الجابريات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجّرت مركبة في محيط مستشفى الرازي، واعتقلت الشبان المتواجدين داخلها، عرف من بينهم: أسيد عباس، وضياء عباس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وسط مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص بشكل كثيف، ما أدّى إلى إصابة عدد من الشبان.

وأعلن الهلال الأحمر إصابة خمسة شبان، وصفت إصابة شاب يبلغ من العمر (٢٤ عامًا) بالخطيرة بالرصاص الحي بالصدر خلال مواجهات قباطية وجرى نقله للمستشفى.

وتصدّى المقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون شمال غرب جنين، وأطلقوا خلالها النار وفجّروا عبوات ناسفة بقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد العزيز خمايسة شقيق المطارد اسلام خمايسة، والشاب عبادة ابو عبيد شقيق المطارد حمادة ابو عبيد خلال مداهمة منازلهم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب المدينة، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وأعلن الهلال الأحمر، إصابة شابة (31 عامًا) بالكتف إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي أثناء تواجدها في منزلها.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الشواورة شرق المدينة، وداهمت منازل المواطنين، وعاثت فيها خرابًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طاهر علان بعد اقتحام منطقة الجداول ببيت لحم.

في البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري، وشنت حملات مداهمة لمنازل المواطنين، واعتقلت الشاب أشرف مقدادي.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نعمان الرجبي وزياد بنات في المنطقة الجنوبية بالخليل.

