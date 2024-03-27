منذ فجر اليوم.. ارتقاء 3 شهداء بقصف صهيوني على جنين

غزة - فلسطين أون لاين

ارتفع عدد شهداء اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين إلى ثلاثة شهداء، عقب استشهاد شابين صباح اليوم بقصف طائرة مسيّرة لمجموعة من الشبان وسط مخيم جنين.

وأعلنت مستشفى جنين الحكومي، صباح اليوم، ارتقاء الشهيد محمد ناصر السبتي (19 عامًا) من مخيم جنين جراء قصف طائرة مسيرة لمخيم جنين.

كما أكدت المستشفى وصول الشهيد حمزة حسام محمد عرعراوي (21 عامًا) من سكان مخيم عسكر في شرق مدينة نابلس، ويعمل في الضابطة الجمركية في جنين.

وأوضحت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء مدينة ومخيم جنين منذ ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم إلى ثلاثة، فيما أُصيب 4 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وفي فجر اليوم، أعلنت مستشفى "خليل سليمان" الحكومي، ارتقاء الشاب أيمن يوسف حسان عزوقة (١٩ عامًا) من مدينة جنين خلال مواجهات اندلعت في حي المراح من المدينة.

وأفادت مصادر طبية أن الشهيد عزوقة، وصل الى المستشفى وقد فارق الحياة، متأثرًا بإصابته الخطيرة في الصدر والفخذ.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول للشاب وعلاجه، ما أدى لاستشهاده.

وفي الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

كما داهمت قوات الاحتلال حي الجابريات وتمركزت قرب إسكان المهندسين ومدرسة الجابريات، واعتلت القناصة عدة بنايات في المنطقة، وداهمت منازل المواطنين، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين تصدوا للقوات المقتحمة، حيث فجر المقاومون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات "عنيفة" بين القوات المقتحمة والمواطنين.