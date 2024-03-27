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بالفيديو استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

27 مارس 2024 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، متأثرًا بجراح خطيرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة جنين، فيما أصيب خمسة آخرين، أحدهم صنفت إصابته بـ"الخطيرة".

وأعلنت مستشفى "خليل سليمان" الحكومي، ارتقاء الشاب أيمن يوسف حسان عزوقة (١٩ عامًا) من مدينة جنين خلال مواجهات اندلعت في حي المراح من المدينة.

وأفادت مصادر طبية أن الشهيد عزوقة، وصل الى المستشفى وقد فارق الحياة، متأثرًا بإصابته الخطيرة في الصدر والفخذ. 

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول للشاب وعلاجه، ما أدى لاستشهاده.

وأصيب خمسة شبان آخرين وصفت إصابة شاب يبلغ من العمر (٢٤ عامًا) بالخطيرة بالرصاص الحي بالصدر خلال مواجهات قباطية جنوب جنين وجرى نقله للمستشفى.

وفي الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

كما داهمت قوات الاحتلال  حي الجابريات وتمركزت قرب إسكان المهندسين ومدرسة الجابريات، واعتلت القناصة عدة بنايات في المنطقة، وداهمت منازل المواطنين، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين تصدوا للقوات المقتحمة، حيث فجر المقاومون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات "عنيفة" بين القوات المقتحمة والمواطنين.

#جنين #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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