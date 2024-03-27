في اليوم الـ 173.. حرق منازل بغزة وتدمير أبراج سكنية في النصيرات

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 173 على التوالي، حربه التدميرية على قطاع غزة، مرتكبًا أفظع المجازر الدامية، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث حصيلة لضحايا الحرب الصهيونية في قطاع غزة، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر الماضي، حتى اليوم الأربعاء، 32490 شهيدًا وأُصيب أكثر من 74889 آخرين.

التطورات الميدانية الأخيرة

في رفح، أكدت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء جرّاء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل، منذ الليلة الماضية، إلى 11 شهيدًا.

في الزوايدة، استشهدت سيدة وابنتها بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين. كما استهدف الاحتلال منطقة قرب مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

في البريج، ارتقى 5 شهداء في القصف الصهيوني الذي استهدف مخيم البريج، منذ ساعات الصباح.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تنقل شهيدًا و3 مصابين إثر استهداف الاحتلال منطقة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

في النصيرات، دمّرت طائرات الاحتلال عددًا جديدًا من أبراج مدينة الأسرى السكنية في مدينة الأمل شمالي النصيرات.

في غزة، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أحرقت 10 منازل وبنايات سكنية في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز نحو 160 مريضًا ومصابًا في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مع 25 فردًا من الطاقم الطبي داخل مبنى الأمير نايف للحروق، في ظروف مأساوية.

وارتقى 8 شهداء جراء استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب معبر "كارني" شرق غزة.

وارتقى 3 شهداء من عائلة "النونو" جرّاء قصف الاحتلال منزلهم في مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال شارع الثورة في محيط السفارة المصرية غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزلين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في شمال القطاع، استهدفت قوات الاحتلال منطقة مفتوحة عند مدخل بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على أرض زراعية في محيط دوار حمودة شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

تطورات الليلة الماضية حتى فجر اليوم

في رفح، شنت طائرات الاحتلال منذ ساعات الليل الأولى حتى صباح اليوم، سلسلة غارات عنيفة ومتواصلة على عدة مناطق في المدينة المكتظة بالسكان.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "ضهير" في خربة العدس، شمال رفح، ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء وإصابة آخرين.

كما دمّر الاحتلال منزلًا لعائلة "الحمايدة" بمخيم الشابورة وسط المدينة.

وقصفت الطائرات المروحية منزلاً لعائلة "الهمص" في مخيم يبنا جنوبي رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية جنوبي المدينة.

وأكدت مصادر صحفية استشهاد الصحفية "علا عبد المنعم لُبّد" برفقة زوجها وأطفالها بعد قصف الاحتلال منزلاً نزحوا إليه في رفح.

في خان يونس، اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار مكثف على كل من يتحرك في محيط المجمع.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الكوادر الطبية والنازحين الذين لم يجدوا مكانًا يأويهم سوى المستشفى، بعد أن دمّر الاحتلال بيوتهم وبيوت ذويهم.

وقصفت المدفعية الصهيونية منطقتي البطن السمين وقيزان النجار جنوب خانيونس، بالتزامن مع قصف متواصل على المناطق الغربية للمدينة.

في النصيرات، أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل المخيم وسط قطاع غزة.

في البريج، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة جوية استهدفت محيط أبراج "تيكا" شمال شرقي البريج، وسط قطاع غزة.

في غزة، واصلت قوات الاحتلال لليوم العاشر على التوالي اقتحام وحصار مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط ارتكاب مجازر مروعة بحق الكوادر الطبية والنازحين والمرضى، والمواطنين الذين يسكنون في محيط المستشفى.

ودمّرت طائرات الاحتلال عمارتي اللولو " الدانا " والأكابر في شارع فلسطين بمدينة غزة.

وفي ساعات الليل الأولى، استهدفت طائرات الاحتلال مطعم عطية الشوا ومنزلًا لعائلة "سكيك" بالقرب من مدينة اللحوم بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في شمال القطاع، تمكنت طواقم الدفاع المدني تتمكن من عدد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي " الشرافي " و " خضر " بجوار مسجد رياض الصالحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات متفرقة على مدينة جباليا شمال قطاع غزة.