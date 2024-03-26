بـ50 صاروخًا.. "حزب الله" يستهدف ثكنة عسكرية "إسرائيلية" في الجولان

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله، الثلاثاء، أنه استهدف ثكنة "يردن" الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا، ردًا على ‌‌‏استهداف "إسرائيل" محافظة البقاع شرق لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريح، أنه استهدف مجمعًا عسكريًا لـ"حزب الله" في منطقة زبود بالعمق اللبناني (190 كيلو متر عن الحدود).

تصريح الجيش جاء بعد أن أعلن "حزب الله" عن استهدافه قاعدة ميرون الجوية ومبانٍ عسكرية يستخدمها الجيش الإسرائيلي في 3 مستوطنات، ردًا على الاعتداءات التي تستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الطيران الحربي شن عدة غارات على بلدة حولا وبلدة كفركلا، حيث دمر منزل من طابقين بالكامل.

ولفتت إلى، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة كفرشوبا- محلة العين، تزامنًا مع تمشيط محيط موقعي الرادار وبركة النقار التابعين لإسرائيل وأطراف بلدتي ديرسريان وعدشيت القصير جنوب لبنان.

وأشارت إلى، أن الجيش الإسرائيلي أطلق "رشقات نارية باتجاه المزارعين صباح الثلاثاء في بلدة الماري - قضاء حاصبيا (جنوب)"، دون الإبلاغ عن سقوط إصابات.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو منطقة وحدة المراقبة الجوية في ميرون قرب الحدود اللبنانية.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "هاجم مصادر النيران داخل لبنان".