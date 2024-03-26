فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تطالب "الجنايات الدولية" بتجاوز "مربع الصمت" والتحرك لمحاسبة قادة الاحتلال

"جرائم مروّعة".. جيش الاحتلال يعدم 13 طفلًا في مجمع الشفاء خلال أسبوع

في استجواب قاسٍ.. "بي بي سي" تُقر بارتكاب "خطأ" خلال تغطيتها لمرافعات "محكمة العدل"

"رصيف برائحة الموت".. "الميناء العائم" الأمريكي يشيّد بركام غزة وأشلاء شهدائها

في اليوم الـ 172.. ارتقاء 81 شهيدًا في 8 مجازر "مروعة" خلال الساعات الماضية

مجمع الشفاء الطبي.. الاحتلال يحتجز المرضى والأطباء والجرحى في مبنى "غير مهيأ"

حزب جزائري لـ "فلسطين أون لاين": قرار مجلس الأمن مؤشر لتغييرات تقود لمزيدٍ من عزلة الكيان

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى الأمل في خانيونس عن الخدمة

"التربية والتعليم": 5881 طالبًا استُشهدوا بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر

القوات المسلّحة اليمنية تعلن تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال 72 ساعة

"حماس" تطالب "الجنايات الدولية" بتجاوز "مربع الصمت" والتحرك لمحاسبة قادة الاحتلال

26 مارس 2024 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
...
تصريح حماس.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات المقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بوجود أدلة كافية على ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني المجرم لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني؛ هو إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة.

وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي، أن ذلك يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت. 

وطالبت، محكمة الجنايات الدولية بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبوه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.

وفي وقت سابق، قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ترقى إلى حد "الإبادة الجماعية"، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.

وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أجد أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي".

ورفضت "إسرائيل"، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة