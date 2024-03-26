"جرائم مروّعة".. جيش الاحتلال يعدم 13 طفلًا في مجمع الشفاء خلال أسبوع

غزة - فلسطين أون لاين

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن إفادات بإعدام جيش الاحتلال 13 طفلًا فلسطينيًا في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة خلال أسبوع.

وقال المرصد الحقوقي، في بيانٍ صحافي، "تلقينا إفادات وشهادات متطابقة بشأن جرائم إعدام وقتل بحق أطفال فلسطينيين تترواح أعمارهم ما بين 4 و16 سنة".

ووثق الأورومتوسطي، إعدام قوات الاحتلال الطفلين "علي إسلام صلوحة" (9 سنوات) و"سعيد محمد شيخة" (6 سنوات) بدم بارد أمام أعين عائلتيهما وسكان المنطقة بعد استهدافهما بالرصاص الحي بشكل متعمد.

وأوضح البيان، أنّ بعض الأطفال قتلوا أثناء محاصرتهم من جيش الاحتلال مع عوائلهم داخل منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش مسبقًا، بعد أن أجبرهم على النزوح من منازلهم وأماكن سكنهم.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أنّ حالات الإعدام الموثقة تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" قائمة بحد ذاتها، وتأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ستة أشهر.

وشدد على، أن جيش الاحتلال ارتكب وما زال "جرائم مروعة" بشكل منهجي خلال عملياته العسكرية منذ أكثر من أسبوع داخل مستشفى الشفاء ومحيطه بما في ذلك عمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء ضد المدنيين الفلسطينيين.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال اقتحام "مستشفى الشفاء" الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح؛ وينفذ حملة إعدام واعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به ما خلف عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، كما يعاني أهالي محيط مجمع الشفاء من نقص في إمدادات الطعام والمياه في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة.

وعن أوضاع المرضى والكوادر الطبية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أن قوات "إسرائيلية" تحتجز المرضى والأطباء والجرحى في مبنى غير مهيأ للرعاية الصحية بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأفادت الوزارة بأن "الاحتلال الإسرائيلي يشدد من حصاره على الكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه"

وأضافت: "الطواقم الطبية والمرضى المحاصرون يكررون مناشدتهم لكافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم".

والاثنين، اعترف الجيش الإسرائيلي باعتقاله 500 فلسطيني من منطقة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، منذ بداية اقتحامه في 18 مارس/ آذار الجاري.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد حصاره لمدة أسبوع جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.